30 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Александр Большунов, чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, перенес тренировки из Тюменской в Архангельскую область, после чего регион может постоянно «прописаться» в тройке лидеров России по лыжным видам спорта. На встрече с архангельской молодежью он рассказал о происшедшем на лыжне в Оберстдорфе.

Владимир Станулевич, , 17:38 — REGNUM Александр Большунов, 24-летний уроженец Брянска, чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, в этом году дважды приковал к себе внимание любителей спорта всего мира. Во-первых, драматическим лыжным марафоном на 50 километров в Оберстдорфе, когда он в очередной раз столкнулся с норвежцами и по воле случая проиграл. А в апреле снова оказался в центре внимания СМИ, женившись на российской лыжнице Анне Жеребятьевой.

Спортивная молодежь Устьян на встрече с А.Большуновым © Пресс-служба УЛК

А. Большунов завершил тренировки в Тюменской области и теперь готовится к соревнованиям в Архангельской. Причиной, по сообщениям СМИ, стал многолетний, в отличие от годового тюменского, контракт, предложенный Архангельской областью. После такого «переезда» Большунова и лыжниц Натальи Непряевой и Анны Жеребятьевой регион имеет все шансы регулярно оказываться в первой тройке страны по зимним лыжным видам спорта.

Спортсмен тренируется на лыжном стадионе «Малиновка». Там же, в Устьянах, недавно прошла встреча с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским и генеральным директором ГК УЛК Владимиром Буториным. Глава региона во время встречи пошутил: «Мы за вас очень переживали, и временами нам казалось, что все пытаются вас обидеть. Мы пока не придумали, как за вас «отомстить», но развитие спортивной инфраструктуры, наверное, единственное, чем мы можем нанести ответный удар».

Пообщался Александр Большунов и со спортивной молодежью и общественностью. Очень интересно рассказал о происшедшем в Оберстдорфе и о выборе своей спортивной судьбы:

Владимир Станулевич: Лыжную гонку на 50 км смотрела страна и весь мир. Обидно было, что мы всё-таки проиграли. Сказалась усталость или неправильно выбранная тактика — в чём была ошибка?

Александр Большунов: Было продуманно каждое движение — когда нужно делать ускорение, а когда нет. Но всё зависело от моего самочувствия и работы лыж. На первой паре, которой я бежал, было намного хуже, чем на второй. Мне пришлось потратить много сил, трасса не была просолена, лыжи у меня ехали на порядок хуже, чем у Йоханнеса. Перед большим километровым подъемом я очень много проигрывал. За один спуск я проиграл порядка 30 позиций, и в каждый подъем мне приходилось «добирать» отставание. Это сыграло роль, были потрачены силы, которых в конце не хватило, чтобы сделать рывок. Ситуация и тактика менялись, пришлось делать ускорение на последних метрах. Траектория на спуске, прохождение и скорость, были выбраны мною правильно, но мы коснулись с Йоханнесом, после чего палка у меня попала между ног и сломалась, мои надежды исчезли. Хотя я мог на равных бороться с Йоханнесом, даже на финише — после 50 километров.

Александр Большунов, чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов © Пресс-служба УЛК

Владимир Станулевич: Во время соревнований Вы придерживаетесь какой-то определенной тактики?

Александр Большунов: Придерживаться одной тактики сложно, гонка всё время меняется и зависит не только от моего самочувствия, но и от работы лыж и самочувствия соперников. Вся тактика строится во время гонки.

Владимир Станулевич: Ваш главный мотиватор?

Александр Большунов: Прежде всего я сам. Я главный соперник самому себе, и если могу себя обыграть, то соперников обыграю на 100%. Если ты проиграл сопернику, то в первую очередь проиграл себе.

Владимир Станулевич: Вы занимались серьезно каким-то другим видом спорта?

Александр Большунов: Серьезно нет, в детстве занимался кроссом, волейболом и футболом. Зимой были лыжи, и, когда повзрослел, стал профессионально заниматься только ими, потому что чувствовал, что это мой путь. Заниматься начал с детства, в три года родители поставили меня на лыжи, а профессионально я ими занимаюсь с 14 лет.

Владимир Станулевич: Сколько в километрах и часах в год получается тренировок? Сколько времени Вы проводите на лыжероллерах?

Александр Большунов: У меня все тренировки любимые, хочу развиваться во всех направлениях. По объему около 11−12 тыс. км в год.

На лыжероллерах провожу больше всего времени, даже больше, чем на лыжах, потому что основные тренировки летом. Зимой соревнования, тренироваться некогда.

А.Большунов, В.Буторин — генеральный директор ГК УЛК, губернатор Архангельской области А.Цыбульский, Ю.Бородавко — тренер А.Большунова © Пресс-служба губернатора Архангельской области

Владимир Станулевич: Как Вам трасса в Устьянах?

Юрий Викторович Бородавко (тренер А. Большунова): Для летней подготовки выбраны трассы в Малиновке Архангельской области, хотя были предложения из других регионов. Все три сбора мы провели здесь, и все результаты спортсменов со знаком плюс. Вы счастливые люди, что живете в центре, где великолепные тренировочные условия и требуется только ваше желание реализовать себя. Лыжная трасса здесь одна из лучших в России — весь спектр дистанций и очень интересный рельеф, круг более 25 км. Возможности безграничны. Думаю, что здесь хватит места и для лыжников, и для биатлонистов. Открытие аэропорта в Вельске сделало путь в «Малиновку» более удобным. Место оптимально и для проведения этапов Кубка мира.

Для модернизации комплекса потребуется федеральное финансирование. В мае этого года в «Малиновку» приедут специалисты Федерации лыжных гонок России, чтобы провести гомологацию лыжных трасс. Пожелания экспертов будут учтены при подготовке проектно-сметной документации. Параллельно со спортивным планируется развивать и туристический кластер. Группа компаний «УЛК» инвестирует порядка 350 млн рублей в строительство гостиничного комплекса и точек общественного питания. Часть этих средств также будет направлена на ремонт уже действующих объектов на территории «Малиновки».