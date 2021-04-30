30 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

В Татарии соцсети обсуждают очередной инцидент с нападением бездомных собак на людей.

Наталья Павлова, , 18:54 — REGNUM В поселке Осиново Зеленодольского района Татарии 29 апреля стая бродячих собак напала на 11-летнего мальчика. Ребенка с множественными укусами госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу. Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»), ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности»).

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

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Пользователи соцсетей сообщили, что ребенка обнаружили лежащим на земле в овраге, а на нем сидели несколько бездомных собак. Как оказалось у мальчика сильно покусана голова и множественные раны по всему телу. Ребенка экстренно госпитализировали и прооперировали. Состояние мальчика медики оценивают как стабильно тяжелое.

Зеленодольская городская прокуратура организовала проверку после нападения бездомной своры собак на ребенка. Мэр города Михаил Афанасьев поручил усилить контроль в населенных пунктах за бродячими животными и призвал искать больше возможностей по их отлову. После инцидента сотрудники приюта для животных отловили 11 собак, работы продолжаются. При этом по мнению городских властей в поселке Осиново проживают только неагрессивные и стерилизованные псы. Именно так сотрудники горадминистрации отвечали на многочисленные жалобы о бездомных животных местным жителям. Сегодня же, после ЧП с мальчиком, вдруг начали отлов, сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Михаил Афанасьев Цитата из видео на YouTube

Случившееся не оставили без внимания пользователи соцсетей. После очередного нападения безнадзорных собак жители просят возобновить отстрел животных. Права бездомных собак защищены куда больше, чем безопасность людей, считают многие.

По мнению пользователя Айдара Г., которое он высказал в сообществе «Казань Онлайн», «это уже предел! Пора начать официальный отстрел опасных стай! Не дай Бог собака с бешенством, укус в голову — это очень опасно! Когда численность волков становится опасно большой, ведут отстрел, здесь нужны такие же меры, видимо».

«Как относятся к собакам заграницей, там вылавливают, пытаются социализировать и пристроить, если же не получается это сделать — усыпляют! У нас же все делают вид, что «и так сойдет», а собаки сначала коз сожрали, а теперь ребенка чуть не съели, тут однозначно отстрел нужен!» — пишет пользователь lenin_7777.

«Где эти зоозащитники, которые слюной брызжут, что этих собак усыплять нельзя?» — написал Ильдар Х.

«Усыплять надо бродячих собак», — считает Елена А.

«Бедный ребёнок. На всю жизнь травма. Заколебали эти собаки, что ещё должно произойти», — недоумевает Олеся К.

«Кошмар полный! С собаками надо что-то решать, одним инцидентом это не закончится», — высказался Андрей Ш.

Анастасия И. интересуется: «Когда уже начнут усыплять бродячих? Эти бирки на ушах стерилизованных не залог того, что псины не растерзают чьего-то ребёнка или даже взрослого человека. Уже столько случаев нападений за последнее время. Ну сколько можно идти на поводу у зоошизы, которая добилась отмены устранения бродячих?».

Бродячие собаки AlexisMartin_mb

«Пока не съели нас эти псы, нужно бить тревогу во все колокола!» — заявила Раиса М.

По мнению Алексея Г., «их не стерилизовать надо, а усыпить. Кто кормить их будет, тем более после стерилизации они становятся сильнее и свирепее».

Опять же в соцсетях стало известно, что покусанный ребенок — сын прокурора Спасского района. Жители уверены, что именно это может стать отправной точкой в решении проблем с бездомными собаками.

«Если бы папа был электрик, то, возможно, на каком-то этапе дело остановилось, либо не началось», — считает автор реплики под ником Элинка Ц.

«Раз сын прокурора, то теперь начнутся телодвижения в эту сторону», — добавил Сергей Ц.

«Собакам все равно, чей это ребенок» — написала Раиса М.

Румия Л. надеется: «Может, прокуроры что-нибудь решат с бродячими собаками».

«Причём тут сын прокурора? То есть если обычного мальчика покусали, он не человек что ли?» — прокомментировал Руслан Т.

«Это ж как так трагически совпало, что сын прокурора… Мальчишке, конечно, скорейшего выздоровления и огромного здоровья. Уважение тем, кто не прошёл мимо. Может, хоть теперь, на местах сидящие задумаются, что положение уже крайне тяжёлое с дикими собаками» — пишет Максим Г.

За последнее время статистика с нападениями собак на людей неутешительная. Так, 19 апреля в селе Шигали Высокогорского района стая бродячих собак накинулась на 32-летнего мужчину. Пострадавшего с множественными укусами туловища и конечностей госпитализировали в больницу. По статьям о халатности и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, следственные органы РТ возбудили уголовное дело.

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А сколько таких случаев по всей стране. Например, на Чукотке из-за проблем с бездомными собаками планировали ввести режим повышенной готовности.

По итогам 2020 года в управлении Роспотребнадзора по РТ зарегистрировали 9960 обращений по поводу укусов, ослюнений и оцарапываний животными. Через систему «Народный контроль» по категории «Бездомные животные» за прошлый год опубликовано 1410 уведомлений. Только за первый квартал 2021 года число обращений выросло на 15% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года. В 2019 году в Татарии отловили более 19 тыс. бездомных животных, бюджет на их отлов в 2020 году увеличили до 56,5 млн рублей.

Бродячие собаки Дмитрий Новиков © ИА Красная Весна

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Летом прошлого года правительство Татарии внесло изменения в постановление, согласно которому бездомных животных, содержащихся в приютах, разрешено усыплять в случае непереносимых страданий.

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Вот уж, действительно, оказывается права людей защищены куда меньше, нежели бездомных животных…