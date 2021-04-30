Москва, , 16:51 — REGNUM Украинская сторона должна выполнять Минские соглашения — только так можно решить проблему нарушения режима прекращения огня в Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин федеральному канцлеру Австрии Себастиану Курцу 30 апреля в ходе телефонных переговоров, сообщили в пресс-службе Кремля.

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«По просьбе Себастиана Курца Владимир Путин пояснил подходы России к урегулированию внутриукраинского кризиса с акцентом на необходимость полного и безусловного выполнения киевскими властями Минских соглашений», — сообщили в Кремле.

Добавим, что в разговоре, который был инициирован австрийской стороной, Путин и Курц обсудили тему Белоруссии и отношение к происходящему в республике со стороны ЕС.

«При обсуждении ситуации вокруг Белоруссии с российской стороны подчёркнута неприемлемость вмешательства извне во внутренние дела этой страны», — отмечается в заявлении Кремля.

Добавим, что главы государств коснулись также темы осуждённого гражданина России Алексея Навального.

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