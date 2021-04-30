Вашингтон, , 17:11 — REGNUM Команда американских дипломатов, отвечающая за урегулирование конфликта на ливанско-израильской границе, под руководством посла США Джона Дерочера отправится в Ливан 3 мая. Об этом 30 апреля сообщается на сайте Госдепартамента США.

Команда Соединенных Штатов будет посредником в переговорах по морской границе между представителями правительств Израиля и Ливана. Переговоры начнутся 4 мая.

Напомним, переговоры будут проходить также при посредничестве ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, Ливан и Израиль согласовали формат переговоров по морской границе 1 октября.

«Это рамочное соглашение, а не окончательное», — сообщил спикер парламента Ливана Набих Беррина пресс-конференции. Правительство Израиля подтвердило наличие предварительных договоренностей.