Ворсино, Калужская область, 30 апреля, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В Калужской области 30 апреля на территории Боровской площадки особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» губернатор Владислав Шапша посетил строительную площадку завода по производству парфюмерно-косметической продукции. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото Анны Золотиной. Пресс-служба правительства Калужской области. На строительной площадке

Руководитель области обсудили ход с представителями компании строительства завода и планы развития предприятия. Запуск производства запланирован на IV квартал 2021 года. Реализация проекта общим объемом инвестиций 2,2 млрд рублей позволит создать около 300 рабочих мест. Это будет современное экологичное производство, практически безотходное.

На новом заводе будут выпускать влажные салфетки, косметические маски для лица и другие виды продукции, а также основные компоненты для них — первые отечественные нетканые биоразлагаемые материалы и парфюмерно-косметические концентраты. Ожидается, что годовой объем продукции, поставляемой на внутренний российский рынок и за рубеж, составит до 15 тысяч тонн салфеток и около 8 миллионов пачек масок для лица.