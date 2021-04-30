Москва, , 16:49 — REGNUM Новый проект «Народный каршеринг», о запуске которого заявили в Москве и Санкт-Петербурге, вряд ли наберёт популярность, сравнимую с обычным каршерингом, считает председатель московского отделения «Партии Роста» Дмитрий Пурим. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 30 апреля.

Авторы инициативы рассчитывают, что сдача во временное пользование машин друзьям или соседям поможет разгрузить автодороги от лишних машин.

«Мне кажется, что, если говорить о столичных магистралях, то данный сервис нагрузку на дороги значительно не снизит. А вот работы автосервисам прибавит, в том случае, если заработает в полную силу, конечно», — отметил Пурим.

Он сомневается, что будет много желающих регистрироваться в этом приложении. Причины, по его мнению, как минимум две: «Во-первых, логика, что автовладелец доверит свою машину друзьям — знакомым входит в противоречие с отсутствием традиции брать деньги с друзей за услуги, а если кто-то заплатит деньги, то будет относиться к машине как к чужой. Во-вторых, в конечном счёте, друзья-знакомые перестанут таковыми быть из-за несоответствия ожиданий друг от друга».