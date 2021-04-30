Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM Главу администрации Кировского района Ленинградской области Алексея Кольцова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, освободили из-под стражи и избрали ему другую меру пресечения. Такое решение принял 30 апреля Приморский районный суд Санкт-Петербурга.

С ходатайством об избрании чиновнику меры пресечения, не связанной с содержанием в СИЗО, вышло само следствие в связи с тем, что Кольцов заключил с ним досудебное соглашение о сотрудничестве.

«Суд ходатайство удовлетворил, избрав Кольцову меру в виде запрета определенных действий», — отметили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В частности Кольцову запрещено посещать места массового скопления людей и общественные мероприятия городе и области, общаться с рядом лиц и их родственниками, использовать средства связи, разглашать ход следствия и т.п.

Как сообщало ИА REGNUM, Кольцов был задержан сотрудниками ФСБ 4 марта, вину не признавал и был арестован на время следствия по 2 мая. По данным следствия, глава районной администрации проявил преступное бездействие, создав условия для совершения другими лицами преднамеренного банкротства МУП «Водоканал Кировского района» Ленинградской области.

По мнению следствия, преступное поведение Кольцова повлекло тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов организации: у МУП возникла задолженность в размере 634,5 млн рублей, после чего муниципальный Водоканал был признан банкротом.

Максимальная санкция за преступление по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») составляет до 10 лет лишения свободы.

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