Бишкек, , 16:46 — REGNUM Киргизия и Таджикистан 1 мая проведут переговоры по вопросу демаркации границы между республиками, сообщила 30 апреля пресс-служба президента Киргизии.

Об этом было заявлено по итогам телефонного разговора президента Киргизии Садыра Жапарова и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

«Переговоры правительственных делегаций сторон по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы состоятся завтра, 1 мая, на территории Баткенской области (Киргизия)», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 апреля на баткенском участке границы Киргизии и Таджикистана произошел конфликт, переросший в масштабные перестрелки

К вечеру того же дня стороны договорились о прекращении огня, отводе войск и о создании рабочей переговорной группы.

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