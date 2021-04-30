Москва, , 16:48 — REGNUM Российский рэпер Моргенштерн записал песню под названием Leck совместно с американским рэп-исполнителем Fetty Wap. Композиция доступна на стриминговых сервисах с 30 апреля.

В записи сингла также принял участие обладатель премии «Грэмми», казахстанский диджей Imanbek. Оригинал композиции был выпущен ещё в 2020 году, но тогда в её записи не принимал участия Моргенштерн. Он привнёс в обновлённую версию песни партию на мелодию «Калинки-малинки».

Ранее власти Украины объявили Моргенштерна угрозой национальной безопасности. В «черный список» помимо него внесли ещё 180 человек.

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