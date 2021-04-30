Москва, , 16:43 — REGNUM Тему борьбы с распространением коронавирусной инфекции обсудили в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц, сообщили 30 апреля в пресс-службе Кремля.

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В разговоре, инициатором которого выступила Вена, Путин и Курц рассмотрели «некоторые актуальные вопросы российско-австрийских отношений, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции».

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Обсуждались и другие важные темы, в частности война в Донбассе и потенциальная встреча Путина с американским президентом Джо Байденом.

«Себастиан Курц поблагодарил за ранее переданное приглашение на Петербургский международный экономический форум в июне этого года и подтвердил своё участие в видеоформате в основном пленарном заседании в качестве одного из главных гостей», — сообщили в Кремле.

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