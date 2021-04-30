Челябинск, , 16:42 — REGNUM В Челябинской области 43 муниципалитета получат средства, которые в первом квартале получил областной бюджет в виде налога на самозанятых. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Распоряжение уже подписано. Речь идёт о сумме 29,8 млн рублей, из них Челябинску достанется более 15 млн. Муниципалитетам они поступят в виде дотаций.

Дотации планируют перечислять территориям ежеквартально. Добавим, по данным ФНС, в Челябинской области насчитывается 48 645 самозанятых.