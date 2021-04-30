Ватикан, , 22:03 — REGNUM Попытки объединить Европу, не считая самых древних, начались довольно давно, а самые близкие по своей форме к нынешнему формату Евросоюза появились уже в XIX веке. Почему за основу ЕС оказался взят один из самых антигуманных проектов XX века и какую форму это принимает прямо на наших глазах, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Созданный не так давно Совет по инклюзивному капитализму при Ватикане, может стать еще одним «уточнением», касающимся пресловутой стратегии устойчивого развития. Сформулированная в 70-х и уточненная в 90-х годах стратегия остановки развития человечества предполагает с целью избегания катастроф плавное снижение численности населения и уменьшение потребления для тех, кто останется в живых.

Учитывая не менее «приятные» особенности данной стратегии, вроде разделения людей на принципиально неравноправные страты, переход между которыми будет наглухо закрыт, хотелось бы понять, что же в этой затее такого специфически христианского? Читайте статью Владимира Павленко «Папский «инклюзивный капитализм» снаружи и изнутри».