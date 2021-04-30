Ярославль, 30 апреля, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Заместитель директора АО «Центр» по ярмарочной деятельности Сергей Бакшин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Сергей Бакшин

Как ранее сообщало ИА REGNUM Сергея Бакшина задержали 29 апреля, по версии следствия он получил от индивидуального предпринимателя денежные средства в особо крупном размере за способствование в заключении договоров. Следователи вышли в суд с ходатайством об аресте Бакшина.

«Постановлением Кировского районного суда г. Ярославля от 30 апреля 2021 года удовлетворено ходатайство следователя, в отношении заместителя директора АО «Центр» Сергея Бакшина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 июня 2021 года», — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

АО «Центр» распоряжается такими крупными муниципальными активами как «Центральный рынок» Ярославля, собственником 100 процентов акций АО является мэрия города. На официальном сайте органов местного самоуправления до 5 апреля 2021 года Сергей Бакшин значился советником мэра Ярославля по торговле и рекламе, с 5 апреля — директором АО «Вознесенский».