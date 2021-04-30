Екатеринбург, , 16:41 — REGNUM В последний рабочий день перед майскими праздниками в Екатеринбурге ухудшилась ситуация с движением на дорогах, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным на 17:00 по местному времени, уровень загруженности дорог достиг показателя в 10 баллов. В течение полутора часов он несколько улучшился, снизившись до 8 баллов.

Хуже всего ситуация обстоит на улицах Первомайская, Свердлова, Челюскинцев, Мамина-Сибиряка. «Красным» подчеркнуты и другие улицы города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что пробки в город «пришли навсегда».

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