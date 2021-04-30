Москва, , 16:36 — REGNUM Федерация компьютерного спорта России при поддержке турнирного оператора Epic Esports Events проведет первый RMR-турнир (Regional Major Rankings) по CS: GO 2021 года для регионов СНГ и Океания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 апреля сообщают в ФКС России.

EPIC League CIS RMR ФКС России

Турнир EPIC League CIS RMR & EPIC League Oceania RMR пройдет в онлайн-формате. Призовой фонд для СНГ-региона составит $40 тыс., а для Океании — $10 тыс.

Открытые квалификации для СНГ-региона пройдут уже 8 мая 2021 года на платформе FACEIT. А стадия закрытых квалификаций состоится с 9 по 12 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Назван победитель первого турнира по UFC 4 на «Московском киберспорте»