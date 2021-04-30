Москва, 30 апреля, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Федерация компьютерного спорта России при поддержке турнирного оператора Epic Esports Events проведет первый RMR-турнир (Regional Major Rankings) по CS: GO 2021 года для регионов СНГ и Океания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 апреля сообщают в ФКС России.

ФКС России EPIC League CIS RMR

Турнир EPIC League CIS RMR & EPIC League Oceania RMR пройдет в онлайн-формате. Призовой фонд для СНГ-региона составит $40 тыс., а для Океании — $10 тыс.

Открытые квалификации для СНГ-региона пройдут уже 8 мая 2021 года на платформе FACEIT. А стадия закрытых квалификаций состоится с 9 по 12 мая.