Анкара, , 16:34 — REGNUM Вакцина против коронавируса «Спутник V» одобрена к применению в Турции, сообщает 30 апреля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечено, что Турция является 63-й по счету страной, одобрившей российскую вакцину «Спутник V».

«Турция стала 63-й страной, где одобрено применение «Спутника V». Общее количество населения этих стран превышает 3,2 млрд человек», — указано в сообщении РФПИ.

Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа подтвердил, что турецкое агентство по лекарственным средствам и медицинскому оборудованию одобрило применение российского препарата «Спутник V».

«После ряда испытаний и экспертной оценки турецкое агентство по лекарственным средствам и медицинскому оборудованию одобрило экстренное использование вакцины «Спутник V», — написал Коджа.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкая фармацевтическая компания Viscoran Ilac и РФПИ занимаются подготовкой к выпуску вакцины «Спутник V» на территории Турции.

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