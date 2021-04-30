Москва, , 16:33 — REGNUM Вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции обсудили в Москве заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков и назначенный послом Чили в РФ Эдуардо Рауль Эскобар Марин, сообщили 30 апреля в пресс-службе МИД России.

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Встреча состоялась сегодня, 30 апреля. Марин вручил Рябкову копии верительных грамот, после чего дипломаты обсудили вопросы двусторонних отношений.

«Особое внимание уделено тематике сотрудничества в борьбе с пандемией СОVID-19», — сообщили в пресс-службе МИД РФ.

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