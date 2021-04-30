Москва, , 16:31 — REGNUM Законопроект о праве властей регионов оказывать меры поддержки в сфере цифровизации внесло в Госдуму Заксобрание Краснодарского края, передает корреспондент ИА REGNUM 30 апреля.

Предлагается установить полномочия органов государственной власти субъектов РФ оказывать меры поддержки, в том числе за счет средств бюджетов регионов, российским индивидуальным предпринимателям (ИП) и российским организациям, разрабатывающим, внедряющим, развивающим, реализующим российские решения в сфере информационных технологий. Речь идет об отечественных продуктах, сервисах и платформенных решений, созданных на базе цифровых технологий и направленных на импортозамещение иностранного программного обеспечения и программно-аппаратного комплекса.

Планируется, что конкретный перечень мер поддержки и порядок оказания данных мер поддержки будут устанавливаться органами государственной власти субъектов РФ самостоятельно.

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