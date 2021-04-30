Париж, , 16:30 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон 30 апреля в своём Twitter призвал людей записываться на вакцинацию от COVID-19.

«Вам 18 лет и старше: встречаемся 15 июня, чтобы получить прививку».

Эммануэль Макрон «Вам 18 лет и старше и вы находитесь в группе риска: уже в эти выходные вы можете получить прививку. Записаться на прием на sante.⁠fr».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон объявил, что с 1 мая во Франции вакцинация против COVID-19 будет доступна для «всех людей старше 18 лет», которые страдают ожирением.

По состоянию на 29 апреля во Франции прививку от COVID-19 получил почти каждый четвёртый житель страны — было сделано почти 21,5 млн инъекций: 15 226 412 человек получили по крайней мере одну инъекцию (22,7% от общей численности населения и 29% от всех взрослых французов), 6 256 387 человек прошли полную вакцинацию (9,3% и 11,9% соответственно).

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