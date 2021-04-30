Буй, Костромская область, 30 апреля, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Уголовное дело об избиении 7-летнего мальчика в городе Буй Костромской области прекратили за истечением срока давности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила мать пострадавшего Ирина Батюк.

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Сам инцидент произошёл в феврале 2019 года. Сын женщины вместе с другими детьми лепил «башни» из снега во дворе многоквартирного дома. Ребёнок разрушил сооружение другого мальчика, после чего тот позвал на помощь своего отца. Мужчина избил сына Батюк деревянным черенком лопаты. Мальчик получил сотрясение мозга, гематомы пальцев рук и был вынужден провести в больнице 5 дней.

Мать пострадавшего обратилась за помощью в полицию и прокуратуру. Итогом стало уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Оно было направлено на рассмотрение в мировой суд. Судья признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 360 часов исправительных работ. Обвиняемый подал апелляцию в Буйский районный суд, который в свою очередь вынес решение о пересмотре уголовного дела.

За время, пока решались юридические вопросы, истекли 2 года с момента совершения преступления. В связи с этим мировой суд вынес решение о прекращении дела. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Буйского района, прокурор готов оказать поддержку семье Ирины Батюк. Специалисты помогут женщине составить гражданский иск о взыскании материального и морального вреда. Пойдёт ли мать мальчика этим путем, неизвестно.