Вашингтон, , 17:13 — REGNUM В США за последние сутки зафиксировано 58 199 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных превысило 32,29 млн. Такие данные приводит 30 апреля Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

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Сообщается также, что за день в США скончались ещё по меньшей мере 856 больных COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 575 194.

Напомним, днём ранее в Соединённых Штатах было зафиксировано 54 026 случаев заболевания и 948 случаев смерти от COVID-19.