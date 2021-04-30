Пекин, , 16:25 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди дополнительную помощь в ситуации со вспышкой коронавируса, сообщает 30 апреля Associated Press.

Китайский лидер выразил уверенность в способности Индии справиться с новой вспышкой эпидемии, передав свои соболезнования в связи с обострением ситуации.

Ранее Индия получила от Китая гуманитарную медицинскую помощь, в том числе 21 тыс. кислородных генераторов и 25 тыс. концентраторов кислорода.

При этом китайские власти заявили, что ускорили таможенные процедуры для доставки этого критически важного для Индии груза.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за резкой вспышки эпидемии коронавируса в Индии медицинская система страны перегружена, врачи столкнулись с нехваткой кислорода и аппаратов ИВЛ.

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