Воронеж, , 16:23 — REGNUM Мэр Воронежа Вадим Кстенин по итогам 2020 года отчитался о получении дохода в 4 391 372,91 рубля. Декларация о доходах и имуществе главы администрации города опубликована на сайте мэрии 30 апреля.

Вадим Кстенин, судя по декларации, никакой собственности не имеет. При этом в его пользовании — квартира в 80 кв. м и два жилых помещения. Личного транспорта глава города также не имеет.

Супруга Кстенина в 2020 году заработала 723 575 рублей, в ее собственности — два земельных участка площадью по тысяче квадратных метров каждый, квартира в 80 кв. м и гараж. При этом машины у жены мэра также нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году доходы Кстенина составили 3 975 784,70 руб., его супруга заработала 707 тыс. рублей.

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