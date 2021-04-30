Москва, , 16:23 — REGNUM Законопроект о туризме для лиц с ограниченными возможностями здоровья внесла в Госдуму Брянская областная дума, передает корреспондент ИА REGNUM 30 апреля.

Предлагается определение адаптивного туризма — «туризм, ориентированный на инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с целью их комплексной реабилитации и абилитации».

В большинстве регионов Российской Федерации созданы условия, позволяющие инвалидам и лицам с ограниченными возможностями посещать объекты туристской индустрии, констатировали парламентарии.

Предоставляя им туристский продукт, необходимо учитывать их физические возможности, медицинские показания, а также при необходимости возможность обеспечения их должным медицинским обслуживанием, отмечают авторы.

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