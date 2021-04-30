Ярославль, , 16:28 — REGNUM В Ярославле суд арестовал заместителя директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Константина Андрейченко. Об это сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Константин Андрейченко Yarnews.net

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля по подозрению в получении взятки Андрейченко был задержан правоохранительными органами. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

«Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Ярославской области. Из материалов уголовного дела следует, что в период с февраля по апрель текущего года, подозреваемый — заместитель директора муниципального учреждения, получил от представителя коммерческой организации денежные средства в особо крупном размере в виде взятки за оказание содействия в беспрепятственной приёмке выполненных данной организацией работ», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете.

Кировский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и определил Константину Андрейченко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 июня 2021 года.

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