Москва, , 16:18 — REGNUM Законопроект о детском и студенческом туризме внесли в Госдуму депутаты во главе с Борисом Пайкиным (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 30 апреля.

Дается определение детского туризма — туризм организованной группы туристов в возрасте от 7 до 18 лет, а также студенческого туризма.

Определяется порядок компенсации родителям детей 50% стоимости услуг, оказанных организацией отдыха.

Одновременно органы госвласти регионов и органов местного самоуправления полномочием и правом по реализации мер по поддержке приоритетного направления развития студенческого туризма, создание для него благоприятных условий.

При этом предлагается установить студенческий туризм приоритетным направлением государственного регулирования туристской деятельности.

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Также предлагается возложить на орган государственной власти Российской Федерации в сфере туризма утверждение методических рекомендаций по организации предоставления жилых помещений при осуществлении студенческого туризма.

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