Москва, , 16:18 — REGNUM С 6 мая из Москвы к Ржевскому мемориалу советскому солдату пустят поезда «Ласточка», сообщает пресс-служба РЖД.

Прямое железнодорожное сообщение будет открыто в преддверии празднования Дня Победы. Для запуска поездов построена платформа «Ржевский мемориал» и новый вокзал. «Ласточки» будут совершать ежедневно два рейса в день с остановками в Истре и Волоколамске.

Также с 8 по 10 мая с Ленинградского вокзала запустят дополнительный поезд через Тверь, Торжок и Старицу.