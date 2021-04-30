Челябинск, , 16:17 — REGNUM В Челябинской области завершили следствие по делу об убийстве, совершённом в 2011 году. Об этом сообщает областное управление СКР.

По делу проходили три гражданина. Следователи считают, что в ходе конфликта они похитили местного жителя, а затем нанесли ему огнестрельные и ножевые ранения. Мужчина в итоге скончался.

Один из соучастников не дожил до суда. Остальным же предстоит отвечать за убийство человека. Уголовное дело уже направлено для рассмотрения в суд.