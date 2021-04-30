Париж, , 16:16 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с 1 мая вакцинация против COVID-19 будет доступна для «всех людей старше 18 лет», которые страдают ожирением. Об этом 29 апреля сообщает Le Parisien.

Президент уточнил, что люди, страдающие ожирением — у которых индекс массы тела (ИМТ) превышает 30, и люди старше 55 лет, имеют приоритет для вакцинации.

«Я приглашаю 2,3 миллиона французов подходящих под новые правила вакцинации посетить центры вакцинации уже в эти выходные».

Эммануэль Макрон «Вакцинация наиболее уязвимых людей снижает давление на больницы. У нас в запасе есть дозы».

Президент добавил, что люди с ожирением получат инъекции Pfizer или Moderna, а AstraZeneca и Janssen используются только для людей 55 лет и старше из-за наличия очень редкого риска тромбоза.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Франции Оливье Веран обратился к высшему органу здравоохранения страны, чтобы получить разрешение применять вакцины AstraZeneca для всех возрастов.

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