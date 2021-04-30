Вашингтон, , 16:16 — REGNUM Об участии американского госсекретаря Энтони Блинкена в переговорах G7 в Лондоне на уровне министров сообщили 30 апреля в пресс-службе Госдепа США.

Также глава Госдепа встретится в Лондоне с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и со своим британским коллегой Домиником Раабом.

Уточняется, что встреча будет проходить 3−5 мая по вопросам «реагирования на геополитические вызовы по мере восстановления от последствий пандемии». Важным моментом переговоров станет обсуждение проблем изменения климата, экономики и «права человека».

Переговоры G7 в Лондоне будут проходить на уровне глав МИД. Также планируется участием министров иностранных дел Индии, Южной Кореи, ЮАР, Австралии и Брунея.

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