Воронеж, , 16:11 — REGNUM Доход в 5 456 766,65 рублей задекларировал за 2020 год губернатор Воронежской области Александр Гусев, данные о доходах опубликованы 30 апреля.

Задекларированную сумму составили доход по основному месту работы, доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях, доход от ценных бумаг, пенсия. В собственности губернатора — треть квартиры площадью 76,1 кв. м, квартира на 114,2 кв. м, одна шестая доли земельного участка (694 кв. м), квадроцикл, а также три прицепа. В пользовании воронежского губернатора — жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня (180 кв. м), дача 133,6 кв. м и два земельных участка по 1 500 кв. м.

Супруга губернатора в 2020 году получила доход в 566 412,3 рублей. В ее собственности — два земельных участка площадью по 1 500 кв. м, жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня площадью 180 кв. м, треть квартиры площадью 76,1 кв. м и автомобиль Lexus LX 570. В пользовании у супруги губернатора находятся квартира площадью 114,2 кв. м и дача 133,6 кв. м. Все имущество супругов находится в России.

По сравнению с 2019 годом чета Гусевых значительно потеряла в доходах — годом ранее губернатор отчитывался о 5 825 722,82 руб., его супруга в 2019 году заработала 1 688 906,12 руб.