Санкт-Петербург, , 16:23 — REGNUM Обязанность использовать защитные маски во время пребывания и проезда в Петербургском метрополитене продлена до 30 мая 2021 года, сообщили 30 апреля в пресс-службе подземки. Это сделано в связи с продлением в Петербурге всех основных антиковидных ограничений, о чем ранее проинформировали в Смольном.

Пассажиры в метро в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Режим использования средств индивидуальной защиты (масок) при нахождении на территории метрополитена продлен до 30.05.2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Также в метрополитене напомнили, что с 1 по 10 мая петербургская подземка работает по графику выходного дня. В связи с этим наземные вестибюли станций «Достоевская» и «Площадь Александра Невского 2» в эти дни будут закрыты на вход и выход.

Кроме того, в связи с Днем Победы, 7, 8 и 9 мая 2021 года проезд в подземке для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан, например, блокадников, будет осуществляться на бесплатной основе. Право на бесплатный проезд предоставляется независимо от гражданства и места жительства ветерана.