Нью-Йорк, США, , 16:29 — REGNUM В Нью-Йорке на площади Таймс-сквер появился билборд с популярной в России певицей Монеточкой. Она сообщила об этом в своём Instagram-аккаунте 30 апреля.

https://www.instagram.com/p/COSGkefBuYF/

«ВАША КРОШКА НА ТАЙМС-СКВЕР! Раньше я бы и мечтать о таком не осмелилась, но это происходит!», — поделилась с подписчиками Елизавета Гырдымова (настоящее имя Монеточки). Как объяснила сама певица, билборд разместил стриминговый сервис Spotify в рамках программы Equal.

Добавим, что в Международный женский день в Spotify появился специальный раздел Equal, где представлены записанные женщинами композиции. Проект направлен на их поддержку в музыкальной индустрии.

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