Москва, , 15:59 — REGNUM Дождь, гроза с усилением ветра до 18 м/с продлятся в Москве до 9:00 1 мая, сообщили 30 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

В главке рекомендуют водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от идущий впереди транспортных средств, а также избегать резких манёвров и не парковать автомобили возле деревьев. Пешеходам советуют избегать шатких конструкций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве начались предпраздничные пробки. Дорожная ситуация оценивается в восемь баллов.