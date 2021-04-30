Москва, , 15:57 — REGNUM Игроков e-commerce рынка отчет Amazon о рекордном росте выручки за 2020−2021 годы ничуть не удивил, настолько все закономерно и лишний раз показывает, как сильно «черный лебедь» ударил по мировому рынку. Об этом 30 апреля ИА REGNUM заявил директор по развитию e-commerce компании Ecwid в России Владимир Тарасов.

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«В три раза превысить весьма удачные, кстати, для развития рынка онлайн-торговли годы было непросто — в 2017—2019 сектор уже отнюдь не стоял на месте, а рос на 20−30% в год», — отметил эксперт.

По его словам, во всех сферах, отметившихся локдауном, большую роль в такой прибыли сыграл рост спроса на сервисы Amazon Web Services, которыми пользуется бизнес по всему миру.

«В 2020 AWS сегмент вырос на 30% по выручке, а в доли прибыли всего бизнеса Amazon он занимает ни много ни мало более 60%. Учитывая рост интереса (тоже почти +30% в 2020) к облачным сервисам со стороны компаний всех секторов, рост AWS во многом вытащил прибыль родительского Amazon на такой уровень», — добавил Тарасов.