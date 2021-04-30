Москва, , 16:29 — REGNUM Популярный российский исполнитель Егор Крид сменил прическу. Он опубликовал фотографию нового имиджа 30 апреля в своём профиле Instagram.

https://www.instagram.com/p/CORF-7HH2eL/

«Крид из 2018, Эминем из 2000», — подписал пост певец. Подписчики Крида решили, что он больше похож на блогера Даню Милохина.

«И Милохин из 2021», — написал пользователь saykreed.

«Под Милохина косишь?» — спрашивает zainuramazanov.

«Делает вид, что шарит за Милохина», — прокомментировал пользователь _____valeriaaaa_______.

«Закос под Милохина. Но Дане больше идёт», — считает kolyanik_2505.

Ранее Егор Крид выпустил клип на песню «Голос». Сама композиция была выпущена еще в феврале 2021 года.

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