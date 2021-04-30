Иваново, , 15:55 — REGNUM Певица, бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова и тренер футбольного клуба «Текстильщик» Иван Черкасов зарегистрированы на предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной думы VIII созыва в Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения партии 30 апреля.

«В пятницу, 30 апреля, региональным организационным комитетом зарегистрированы еще четыре кандидата. Ивановскую область на предварительном голосовании представят певица Юлия Волкова, тренер клуба «Текстильщик» Иван Черкасов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Всего в Ивановской области для участия в предварительном голосовании «Единой России» зарегистрировались 52 человека. Процедура праймериз пройдет в период с 24 по 30 мая. Срок подачи документов на участие в голосовании в качестве кандидата продлен до 14 мая.