Красноуфимск, Свердловская область, , 15:53 — REGNUM Следователи выясняют обстоятельства пожара в Красноуфимске (Свердловская область), где скончались двое человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл в ночь на 30 апреля 2021 года. Начата доследственная проверка. Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Вероятно, причина возгорания — неосторожное обращения с огнём.

«Трагедия произошла в одноэтажном доме, по предварительным данным, из-за не потушенной сигареты, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых. — Оперуполномоченные обнаружили в очаге возгорания ёмкость из-под водки, которая, возможно, и способствовала данной трагедии».

Как сообщало ИА REGNUM, огонь загорелся в жилом доме на улице Вокзальной. Тела погибших нашли в ходе тушения пожара.

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