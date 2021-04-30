Калуга, 30 апреля, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Соглашения между министерством спорта Калужской области и Федеральной дирекцией спортивных мероприятий о развитии базовых видов спорта было подписано 30 апреля в рамках конгрессно-выставочного мероприятия «Sport-forumLive». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство спорта.

Фото министерства спорта Калужской области. Подписание соглашения

Документ подписали министр спорта Калужской области Олег Сердюков и первый заместитель директора ФГАУ «Федеральная дирекция организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий»Георгий Кобылянский. Стороны обсудили вопросы по проведению 25 июля в Обнинске и 28 августа в Калуге мероприятий проекта «Спорт-норма ТУР/21», где ведущие российские спортсмены и тренеры организуют мастер-классы для жителей региона.

Благодаря двухстороннему сотрудничеству планируется создать в регионе условия для обеспечения стабильной и эффективной работы в сфере физической культуры и спорта, развития базовых видов спорта. Соглашение предполагает проведении фестивалей, выставок, конгрессов, семинаров, конференций, смотров, конкурсов и иных мероприятий.