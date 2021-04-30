Симферополь, , 15:48 — REGNUM Особый противопожарный режим вводится на территории Республики Крым с 30 апреля. Сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«Особый противопожарный режим введен в связи с прогнозируемым установлением Ⅳ и Ⅴ классов пожарной опасности на территории Республики Крым по условиям погоды, отсутствием улучшения пожарной обстановки (по данным прогноза метеорологических условий), с усилением ветра и рисками возникновения крупных возгораний сухой растительности на сопредельных территориях с лесным фондом», — уточнили в пресс-службе.

Параллельно в регионе введены ограничения на помещение лесов гражданами с 30 апреля на 21 календарный день. В этот период граждане могут помещать лишь места, включенные в перечень мест отдыха для граждан.