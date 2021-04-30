Севастополь, 30 апреля, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Новый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» настолько актуален, что он запоздал как минимум лет на семь, когда Россия присоединила Крым, считает председатель «Партии Роста» в г. Севастополь Олег Николаев. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 30 апреля.

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«Каждый вложенный миллиард во внутренний туризм должен принести десять через пять лет и двадцать еще через десять. Именно такой подход необходим к бюджетным инвестициям, так как на Западе, например, экотуризм — целая отрасль на триллионы долларов», — отметил эксперт.

Однако, по его мнению, для реализации нацпроекта необходимо полное обновление Ростуризма, так как сегодня есть большая проблема с реализацией грантов и видения, какой должна быть инфраструктура и философия отечественной рекреации. «В текущих условиях ограничений и закрытия границ необходимы люди с молниеносной реакцией, нацеленные на то, чтобы деньги нацпроекта не только были эффективно освоены, но и произвели вау-эффект на весь отдых в своей стране», — пояснил Николаев.

Напомним, 29 апреля заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в Координационном центре правительства России представил новый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Он уточнил, что нацпроект состоит из трех федеральных проектов: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских услуг», «Совершенствование управления в сфере туризма». На его реализацию до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 529 млрд рублей, еще 72 млрд — из региональных средств. Также планируется привлечение внебюджетных частных инвестиций на строительство инфраструктуры. Нацпроект предполагает и обширное обновление законодательной базы.