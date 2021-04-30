Шацкий район, Рязанская область, , 15:56 — REGNUM Двух иностранных граждан, перевозящих крупную партию сильнодействующего наркотика, задержали оперативники в Шацком районе Рязанской области. Из тайника в автомобиле изъяли более 500 г запрещённого вещества, сообщили 30 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Молодые люди 24 и 20 лет нелегально проживают в Москве и работают на один из интернет-магазинов, специализирующимся на торговле героином. В функции злоумышленников входила перевозка наркотиков по России для последующего распространения. Автомобиль Kia Optima, на котором передвигались курьеры, заблокировали на участке федеральной трассы Москва-Урал. В тайнике иномарки полицейские изъяли две упаковки с наркотиками общей массой 567 граммов.

В отношении иностранцев возбуждено уголовное дело. По решению суда на время расследования они заключены под стражу.