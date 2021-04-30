Париж, , 15:33 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран обратился к высшему органу здравоохранения страны, чтобы тот разрешил применение вакцины AstraZeneca для всех возрастов. Об этом 30 апреля сообщает Le Parisien.

«Я задал вопрос высшему органу здравоохранения Франции на эту тему, можем ли мы предложить [вакцинацию AstraZeneca] французам или это недопустимо? Я жду их ответа».

Оливье Веран «На сегодняшний момент мнения, которые я слышал, не очень поддерживают эту идею. Но в крайнем случае, может быть, удастся решить этот вопрос, предоставив французам свободу выбора, предоставив им ясную, верную, соответствующую информацию».

На 29 апреля, по словам министра, «почти 45 тыс. французов получили инъекцию AstraZeneca. Мы не останавливаемся в вакцинации, она даже имеет тенденцию к увеличению в последние дни». Он заверил, что «очень немногие дозы вакцин оказываются в мусорке».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля на севере Франции треть записавшихся на вакцинацию препаратом AstraZeneca отказалась от вакцинации, а неиспользованные в срок вакцины приходится выкидывать, если только возле вакцинационного центра не стоят люди, надеющееся получить неиспользованные дозы. На этом фоне премьер-министр Франции Жан Кастекс призвал врачей убеждать их пациентов вакцинироваться препаратом AstraZeneca.

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