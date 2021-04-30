Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM В ночь на 1 мая в некоторых районах Ленинградской области ожидается до минус 7 градусов, а днем температура воздуха повысится до +11 градусов, сообщает 30 апреля ГУ МЧС России по Ленобласти.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на 1 мая в регионе будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдет дождь, будет дуть северо-западный, западный ветер ночью 3−8 м/с, днем 5−10 м/с.

«Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, местами до — 7 градусов, днем +6…+11 градусов. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 2 мая, также ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменный по направлению, скоростью 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +7…+12 градусов.