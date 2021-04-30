Москва, 30 апреля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В российском сервисе каршеринга «Яндекс. Драйв» появится новая функция под названием «Вояж». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 апреля сообщают в пресс-службе «Яндекса».

«Яндекс» «Вояж»

«Вояж» — это отдельный раздел внутри «Яндекс. Драйв», который объединит авторские идеи для путешествий с возможностями каршеринга. Он содержит необычные маршруты для всех городов, где работает «Драйв».

«Вояж» состоит из множества карточек с фото, на которых указаны место, краткая информация о нем, а также фильтры на автомобили и рекомендуемые тарифы. Таким образом, для каждый поездки можно будет в индивидуальном порядке выбрать оптимальный тариф и наиболее подходящий автомобиль.