Варшава, , 15:30 — REGNUM В польской деревне Ольшаны произошел взрыв одного из жилых домов, в результате которого погиб проживавший в нем мужчина. Об этом сообщил пресс-секретарь окружного управления Государственной пожарной службы Груецкой гмины Гжегож Войцеховский журналистам Polskie Radio 24.

«Инцидент произошел днем 29 апреля. Дом взрывной волной почти полностью снесло. Слетела крыша, обвалились стены. Находившегося в доме мужчину завалило обломками дома. В настоящее время эксперты устанавливают причину мощного взрыва. По предварительной версии ей могут стать проблемы с газоснабжением», — сообщил Войцеховский.

Пресс-секретарь пожарной службы также сообщил, что ликвидацию последствий взрыва проводили 30 пожарных. Сразу после происшествия на место также прибыли бригады скорой медицинской помощи и полиция.