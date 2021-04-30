Варшава, , 15:27 — REGNUM Главный советник премьер-министра Польши по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, профессор Анджей Горбан в эфире телеканала TVN24 сообщил, что в будущем нельзя исключать обязательной вакцинации населения от COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

По слова Горбана, введения обязанности вакцинироваться для всех жителей республики является исключительной мерой и возможно лишь в случае, если с помощью вакцинации всех желающих не удастся победить пандемию.

«Тема обязательных прививок от COVID-19 еще не появлялась на заседаниях Медицинского совета. Но если другие методы не помогут победить пандемию, мы будем вынуждены к этому прийти», — заявил он.

Профессор также отметил, что несмотря на нынешнее улучшение эпидемической ситуации в Польше, есть большая вероятность появления четвертой волны осенью текущего года.

«Главный инструмент, который должен позволить нам избежать наступления четвертой волны — это именно вакцинация. И нас волнует, что по желанию может быть в итоге вакцинировано недостаточное количество людей, чтобы победить пандемию», — заключил он.