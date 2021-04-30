Ростов-на-Дону, , 15:27 — REGNUM В период длинных майских праздников все пожарно-спасательные подразделения Ростовской области переведены в режим повышенной готовности, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Круглосуточное дежурство организовано на всех объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Для защиты людей и населённых пунктов от огня подготовлены более 20 тысяч человек и около двух тысяч единиц средств пожаротушения.

Жителей Ростовской области призвали быть предельно внимательными и осторожными, а также воздержаться от купания в водоёмах, не оставлять без присмотра детей.

ИА REGNUM сообщало, что власти Ростовской области из-за коронавируса отменили основные массовые мероприятия, которые традиционно проходят в период майских праздников.

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