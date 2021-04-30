Курган, , 15:24 — REGNUM Из Курганской государственной сельскохозяйственной академии выселяют постояльцев. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Необходимость выселения людей связана с тем, что в ведомственных общежитиях КГСХА были неоднократно допущены нарушения норм пожарной безопасности. Согласно предписанию, жильцы должны покинуть свои комнаты 30 апреля.

Правительство Курганской области создало штаб для решения вопроса. В него вошли руководители органов власти, а также представители МЧС.

Напомним, ранее из-за нарушений пожарной безопасности в Курганской государственной сельхозакадемии закрываются на 30 суток 12 из 14 корпусов.

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